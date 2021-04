Preparo molto spesso le polpette per la cena, soprattutto le polpette morbidissime. Piacciono tanto in famiglia e possono essere preparate in anticipo e scaldate poco prima di portarle in tavola.



Il trucco per avere polpette morbidissime come queste è la totale assenza di uovo e l’uso del formaggio quark nell’impasto.

Ingredienti:

600g di macinato (io uso solo maiale)

150g di formaggio quark

1 cipolla piccola

2 cucchiai colmi di parmigiano

3 fette di pan carre

prezzemolo

500g di piselli (io surgelati finissimi)

100g di misto per soffritto

poca acqua

sale pepe q.b.

farina di rimacinato

olio evo

In una ciotola miscelare il macinato assieme al quark, la cipolla grattugiata finemente, il parmigiano, il prezzemolo tritato e le fette di pancarrè frullate (questa operazione la faccio assieme alla cipolla per ottimizzare tempi e uso del frullatore).

Formare delle polpette grandi come una noce.

Scaldare poco olio evo in una padella e soffriggere dolcemente le polpette dapprima passate nella farina di rimacinato.

Man mano che saranno dorate, metterle in un piatto da parte.

Nella stessa padella, aggiungendo eventuale poco olio, rosolare il misto per soffritto, aggiungere i piselli, regolare di sale e poca acqua. Lasciare cuocere i piselli per circa 15 minuti. Aggiungervi le polpettine e rimescolare con cura finchè le polpette saranno ben amalgamate. Spegnere.

Le vostre polpette morbidissime sono pronte per essere servite calde o tiepide.